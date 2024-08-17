1076 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في إربد

انت الأن تتابع خبر1076 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في إربد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، السبت، 1076 طنا من الخضار والفواكه والورقيات.

وقال مدير السوق المركزي

في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 650 طنا و291 طنا من الفواكه، و19 طنا من الورقيات،و 101 طن ما بين فواكه وخضار، و15 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد: