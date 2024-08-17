نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يبحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة سبل التعاون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 أغسطس 2024 12:14 مساءً - عقد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي اجتماعا مع باوليني فرانكو دي كارفلو سفير البرازيل بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الزراعية الكبيرة المتوفرة بالبلدين.

وأكد فاروق على تطلع مصر إلى تعزيز وتنمية التعاون التجاري مع البرازيل وخصوصا في ظل تطور ونمو الميزان التجاري بين البلدين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية الاعتماد الإلكتروني للشهادات البيطرية للواردات البرازيلية من اللحوم ومنتجاتها وأكد على أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري من السلع الزراعية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع “الميركسور” الذي يضم الدول البرازيل والأرجنتين وأراجواي وباراجواي.

ومن جانبه أكد السفير البرازيل أن العلاقات الزراعية والتجارية تسير بين مصر والبرازيل بشكل جيد في ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية الرشيدة بين الجانبين والتي تعمل على تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات.

وأشار السفير إلى الزيارة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى لساوباولو أعقبها زيارة أخرى مماثلة للرئيس لولا دى سيلفا رئيس البرازيل للقاهرة في فبراير الماضي 2024 تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والزراعية الهامة.

وأضاف السفير البرازيلي أن مصر سوق كبير وواعد في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأن مصر تستورد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأبقار الحية والأغذية من البرازيل كما تقوم البرازيل باستيراد كميات كبيرة من الأسمدة من مصر والمنتجات الزراعية حيث تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية وجاري العمل الآن على الانتهاء من عدد من الملفات الفنية لشتلات الفروالة والرمان والتمور المصرية عالية الجودة لتصديرها إلى السوق البرازيلي، ونسعى الآن لزيادة الاستثمارات داخل مصر، فضلاً عن التواصل المستمر مع الحجر الزراعي المصري والهيئة العامة للخدمات البيطرية للعمل على إزالة أي عوائق فنية قد تؤثر على انسياب السلع الزراعية والحيوانية بين الجانبين.

كما أثنى سفير البرازيل على التعاون الكبير القائم بين قطاعات الوزارة الفنية والعلاقات الخارجية الزراعية مع الجانب البرازيلي لإنجاز العديد من الملفات الهامة مما كان له أثره الإيجابي على تسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتبادل الملفات الفنية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

هذا وتناول لقاء الوزير مع السفير البرازيلي أيضا أهمية التعاون في الأبحاث العلمية التطبيقية الخاصة بمحاصيل قصب السكر والقطن والقمح وأهمية استمرار التواصل بين مراكز البحوث الزراعية بين البلدين في هذا المجال من خلال اتفاقية أمبرابا الموقعة بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة.