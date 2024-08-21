انت الأن تتابع خبر انخفاض أسعار النفط عالمياً الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط انخفاضاً الأربعاء، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية، وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتصل إلى 77.11 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 12 سنتًا ليصل إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.