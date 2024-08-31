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التضخم في أمريكا يرتفع بنسبة 0.2% خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في أمريكا يرتفع بنسبة 0.2% خلال يوليو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 31 أغسطس 2024 01:11 مساءً - العربية نت _ ارتفع التضخم قليلاً في أمريكا خلال يوليو وفقًا لمقياس يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يستعد البنك لإقرار أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات.

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أفادت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، وارتفع بنسبة 2.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يتماشى تمامًا مع تقديرات إجماع “داو جونز”.

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باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أيضًا بنسبة 0.2% خلال الشهر ولكنه ارتفع بنسبة 2.6% عن العام الماضي. وكان الرقم على مدى 12 شهرًا أقل قليلاً من التقدير البالغ 2.7%، وفق تقرير نشرته شبكة “CNBC” الأمريكية، واطلعت عليه “العربية Business”.

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ويميل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التركيز بشكل أكبر على القراءة الأساسية كمقياس أفضل للاتجاهات طويلة الأجل.

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وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة إن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.3%، وهو أعلى قليلاً من التقدير البالغ 0.2%، في حين ارتفع إنفاق المستهلك بنسبة 0.5%، بما يتماشى مع التوقعات.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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