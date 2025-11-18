الرياض - كتبت رنا صلاح - هبطت عملة بتكوين المشفرة إلى ما دون 90 ألف دولار للمرة الأولى في سبعة شهور الثلاثاء، في أحدث مؤشر على تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق المال.

بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار وسط حذر المتعاملين

وفقدت بتكوين، شديدة التأثر بالمخاطر، جميع مكاسبها لهذا العام وصارت الآن أقل بنسبة 30% تقريبا عن ذروتها التي تجاوزت 126 ألف دولار في تشرين الأول. وانخفضت 1% إلى 90907.51 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة بعد أن لامست مستوى منخفضا وصل إلى 89286.75 دولارا.

وأظهرت شركة كوين جيكو لتتبع السوق أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة في الأسابيع الستة الماضية تراجعت بنحو 1.2 تريليون دولار.

وقال متعاملون إن مزيجا من الشكوك بشأن قرارات خفض الفائدة الأميركية المقبلة إلى جانب النهج الحذر في الأسواق بعد موجة صعود طال مداها، ضغطت على العملة المشفرة.