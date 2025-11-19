5 منتخبات جديدة إلى كأس العالم 2026

5 منتخبات جديدة إلى كأس العالم 2026تأهلت منتخبات إسبانيا وبلجيكا وسويسرا وإسكتلندا والنمسا إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعدما حصدت مساء الثلاثاء البطاقات الخمسة الأخيرة المباشرة إلى النهائيات عن القارة الأوروبية.

وجاءت تأهل إسبانيا بعد تصدرها للمجموعة الخامسة بعد تعادله مع ضيفه التركي (2- 2) في المباراة التي أقيمت بمدريد.

وسجل داني أولمو وميكيل أويارزابال في الدقيقتين (4، 62) هدفي إسبانيا، ودينيز جول وصالح اوزجان في الدقيقتين (42، 54) هدفي تركيا.

وفي نفس المجموعة، فازت بلغاريا على ضيفتها جورجيا (2- 1).

وحصدت إسبانيا بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة بعدما رفعت رصيدها في الصدارة إلى 16 نقطة مقابل 13 لتركيا التي ستخوض الملحق الأوروبي، فيما جاءت جورجيا ثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام بلغاريا الرابعة برصيد 3 نقاط أيضا.

أما منتخب بليجكا فقد تأهل بعد تصدر المجموعة العاشرة اثر فوزه الكبير على ضيفه ليختنشتاين (7 -صفر) في المباراة التي أقيمت ببروكسل.

وسجل الأهداف كل من هانز فاناكين (3)، وجيريمي دوكو (34 ، 41)، وبراندون ميشيل (52)، وأليكسيس ساليمايكيرس (55)، وشارل دي كيتيلير (57، 59).

وفي نفس المجموعة، فازت ويلز على ضيفتها مقدونيا الشمالية (7- 1).

وحصلت بلجيكا على بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة بعدما رفعت رصيدها في الصدارة إلى 18 نقطة مقابل 16 لويلز التي ستخوض الملحق الأوروبي، فيما جاءت مقدونيا الشمالية ثالثة برصيد 13 نقطة، وكازاخستان رابعة برصيد 8 نقاط، وأخيرا ليختنشتاين خامسة بلا رصيد.

وتأهل منتخب سويسرا بعد تصدر المجموعة الثانية اثر تعادله مع مضيفه مننخب كوسوفو (1 -1) في المباراة التي أقيمت في كوسوفو.

وسجل روبن فارغاس في الدقيقة (47) هدف سويسرا، وفلوران موسليا في الدقيقة (74) هدف كوسوفو.

وفي نفس المجموعة، تعادلت سلوفينيا مع مضيفتها السويد (1- 1).

ونالت سويسرا بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة بعدما رفعت رصيدها في الصدارة إلى 14 نقطة مقابل 11 لكوسوفو التي ستخوض الملحق الأوروبي، فيما جاءت سلوفينا ثالثة برصيد 4 نقاط، والسويد رابعة برصيد نقطتين.

أما منتخب اسكتلندا فقد تأهل بعد تصدر المجموعة الثالثة اثر فوزه على ضيفه الدنماركي (4 - 2) في المباراة التي أقيمت في أدنبرة.

وسجل سكوت ماكتومناي لاورينس شانكلاند وكيران تيرني، وكيني ماك لين في الدقائق (3، 78، 90+ 3، 90+ 8) أهداف اسكتلندا، وراسموس هويلوند من ركلة جزاء وباتريك دورجو في الدقيقتين (57 ، 82) هدفي الدنمارك.

وفي نفس المجموعة، تعادلت يبلا روسيا وضيفتها اليونان بدون أهداف.

وانتزعت اسكتلندا بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة بعدما رفعت رصيدها في الصدارة إلى 13 نقطة مقابل 11 للدنمارك التي ستخوض الملحق الأوروبي، فيما جاءت اليونان ثالثة برصيد 7 نقاط، وبيلا روسيا رابعة برصيد نقطتين.

وأخيرا اقتنص منتخب النمسا بطاقة التأهل بعد تصدر المجموعة الثامنة اثر تعادله ضيفه منتخب البوسنة والهرسك (1 - 1) في المباراة التي أقيمت في فيينا.

وتقدم هاريس تاباكوفيتش للبوسنة والهرسك بهدف مبكر في الدقيقة (12)، إلا إن ميكائيل جريجوريتش سجل في الدقيقة (77) هدف التعادل للنمسا.

وفي نفس المجموعة، فازت رومانيا على ضيفتها سان مارينو (7- 1).

وانتزعت النمسا بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة بعدما رفعت رصيدها في الصدارة إلى 19 نقطة مقابل 17 للبوسنة والهرسك التي ستخوض الملحق الأوروبي، فيما جاءت رومانيا ثالثة برصيد 13 نقطة، وقبرص رابعة برصيد 8 نقاط، وأخيرا سان مارينو خامسة بلا رصيد.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات الـ12 إلى الملحق الأوروبي، بالإضافة إلى أفضل 4 متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوروبية ممن فشلوا في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، حيث ستتنافس المنتخبات الـ16 خلال شهر مارس العام المقبل على 4 بطاقات مؤهلة متبقية للقارة الأوروبية، علما بان قرعة الملحق ستقام يوم غدٍ الخميس بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيورخ.