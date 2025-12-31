الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية، عن قرارها تخفيض أسعار المحروقات والكاز اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، وذلك بعد مراجعة الأسعار العالمية للنفط الخام ومقارنتها بالشهر الماضي.

الحكومة تخفض أسعار المحروقات والكاز بداية 2026

الكاز: تم تخفيض سعر بيع الكاز ليصبح 590 فلساً للتر بدلاً من 620 فلساً.

البنزين أوكتان 90: انخفض بمقدار 20 فلساً ليصبح 830 فلساً للتر بدلاً من 850 فلساً.

البنزين أوكتان 95: انخفض بمقدار 25 فلساً ليصبح 1055 فلساً للتر بدلاً من 1080 فلساً.

السولار: انخفض بمقدار 60 فلساً ليصبح 645 فلساً للتر بدلاً من 705 فلساً.

أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم): بقي سعرها ثابتاً عند 7 دنانير للأسطوانة دون تغيير.

وأكدت اللجنة أن القرار جاء بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية، والتي أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار البنزين والسولار خلال شهر كانون الأول مقارنة بشهر تشرين الثاني، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين ويخفف من الأعباء الاقتصادية.

