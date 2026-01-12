نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تراجع التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يناير 2026 02:07 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف البنك المركزي المصري المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر الماضي مقابل 12.5% في نوفمبر 2025.

وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.2% في ديسمبر 2025 مقابل 0.9% في ديسمبر 2024 و0.8% في نوفمبر 2025.

وأشار إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 0.2% في ديسمبر 2025، مطابقًا لمستواه في ديسمبر 2024، وأقل من المعدل المسجل في نوفمبر 2025 والبالغ 0.3%.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر الماضي، وهو نفس المعدل المسجل خلال نوفمبر 2025.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تراجع التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.