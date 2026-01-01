الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، مؤسس ومدير عام شركة القوافل الصناعية الزراعية المهندس أحمد البس، أن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن تشكل أحد القطاعات الصناعية المهمة، لما لها من دور في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

مليار دولار إنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الأردن

وقال البس، خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء أمس بشأن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن، إن الأسمدة تُعد عنصرًا أساسيًا في الزراعة الحديثة، إذ تزود النباتات بالعناصر الغذائية الرئيسة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، إضافة إلى العناصر الصغرى، ما ينعكس على تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.

وأوضح، أن صناعة الأسمدة تنقسم إلى أسمدة تقليدية وأخرى متخصصة، حيث تُستخدم الأسمدة التقليدية في الزراعة واسعة النطاق وتشكل نحو 90 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، في حين تُستخدم الأسمدة المتخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والمكثفة، خاصة الزراعة المروية، وتشكل قرابة 10 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الأسمدة في الأردن يضم قرابة 50 منشأة صناعية، ويوفر ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية لإنتاج القطاع تُقدَّر بقرابة مليار دولار، فيما تبلغ نسبة القيمة المضافة حوالي 69 بالمئة من إجمالي الإنتاج، ما يعكس عمق التصنيع المحلي في هذا القطاع.

وبيّن، أن صناعة الأسمدة المتخصصة تسهم في رفع كفاءة استخدام الأسمدة والمياه، وتحسين إدارة المدخلات الزراعية، بما ينسجم مع التوجه نحو الزراعة المستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي.

وتطرق البس إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الخام، إضافة إلى محدودية حجم السوق المحلي، ما يستدعي العمل على تطوير المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

وأكد، أهمية دعم الصناعات الكيماوية المتخصصة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لنموها، لما لذلك من أثر في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ودعم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بها.

وختم البس بالتأكيد على أن صناعة الأسمدة المتخصصة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والزراعي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

وتخلل المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة العديد من الأسئلة والمداخلات التي أكدت أهمية وحيوية هذا القطاع وضرورة دعمه والنهوض به.





