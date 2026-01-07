نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. هاشم السيد: الشركات ذات البعد الإستراتيجي والقومي سيتم استبعادها من البداية من قسم مال واعمال

قال الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للشركات المملوكة للدولة، في هذا الفيديو مع رضوى إبراهيم مدير تحرير جريدة دوت الخليج، إن الشركات ذات البعد الاستراتيجي والقومي سيتم استبعادها من البداية.

صالون دوت الخليج سلسلة لقاءات تنظمها جريدة دوت الخليج تهدف إلى مناقشة التفاصيل الاقتصادية والتجارية وتبادل الأفكار وصياغة رؤى ومساهمات لتطوير الاقتصاد.

