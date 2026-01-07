نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: المواطن محور الإصدار الثاني من السردية الوطنية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النسخة الحالية من السردية الوطنية تضمنت فصلًا كاملًا عن التنمية البشرية، مشيرة إلى أن المواطن هو محور التنمية وغاية كل ما تقوم به الدولة.

وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الجزء الثاني من السردية يتناول الخطة التنفيذية التي تترجم السياسات الوطنية إلى إجراءات واضحة، تشمل مؤشرات أداء لجميع الوزارات والجهات المعنية لضمان تحقيق الطموحات الواردة في السردية.

وأضافت المشاط أن البرنامج التنفيذي للسردية مرتبط بخطة الموازنة والأداء والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن هذا يتيح رصد مخصصات مالية لمبادرات رئيسية مثل «حياة كريمة» و«التأمين الصحي الشامل»، بالإضافة إلى ترفيق المناطق الصناعية ودعم القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن السردية الوطنية ترتكز على استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تشمل تعبئة الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات الدولية، والاستفادة من الموارد الدولية لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة واستدامة.

وشددت على أن النسخة الثانية من السردية الوطنية تتضمن ربط بشكل مباشر بين الأداء التنموي والأداء المالي، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على تخصيص مخصصات مالية لمشروعات محددة فقط، بل يشمل متابعة دقيقة لكل مشروع وعدد القرى المستفيدة.

