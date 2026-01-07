نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: فصل كامل عن التنمية البشرية في السردية الوطنية لتحسين جودة حياة المواطن من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النسخة الأخيرة من السردية الوطنية تتضمن فصلًا كاملًا مخصصًا للتنمية البشرية، موضحة أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة المواطن في كافة مراحله العمرية.

وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، إلى أن هذا الفصل يحدد بوضوح البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية لكل قطاع، مترجمة إلى خطة تنفيذية وأبواب تمويلية واضحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأضافت المشاط أن التنمية البشرية تشمل تمتع المواطن بصحة جيدة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعليم بجودة عالية للأطفال والشباب، وتوفير مهارات المستقبل وتطوير التعليم الجامعي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن فرص عمل لائقة ومتوافقة مع متطلبات الاقتصاد.

كما يركز الفصل على تعزيز العدالة الثقافية والاجتماعية، وتفعيل دور الشباب والرياضة، وتمكين المواطنين اقتصاديًا عبر استراتيجيات مالية واضحة، مع توفير الحماية الغذائية والأمن الغذائي، بما يدعم جودة الحياة ويضمن استدامة التنمية الشاملة.

وأكدت الوزيرة أن هذا التركيز على التنمية البشرية يعكس رؤية الدولة في وضع المواطن في مركز السياسات التنموية، وضمان أن يكون قادرًا على المشاركة الفعالة في النمو الاقتصادي والمجتمع، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح والتنمية المستدامة.

