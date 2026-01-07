نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: برنامج وطني متكامل للإصلاحات يدعم الاستثمار والنمو والتصدير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تركز على برنامج وطني متكامل للإصلاحات يغطي جميع الوزارات والقطاعات، مشيرة إلى أن هذه السياسات تفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري وتدعم الاستثمار والنمو والتصدير.

وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الإصلاحات تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقطاعية، مثل الإصلاحات الضريبية، والإجراءات الجمركية، والتنمية القطاعية، مع تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان تنفيذها بشكل فعال.

وأضافت المشاط أن هذه الإصلاحات تسهم أيضًا في جذب التمويلات الخارجية لسد الفجوات التمويلية، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني للفترة من 2023 إلى 2026 يتيح تمويلات منخفضة التكلفة تصل إلى نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية، بما في ذلك مؤسسات بخلاف صندوق النقد الدولي، لتدعيم مشروعات التنمية وتنفيذ الإصلاحات المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تضع الاقتصاد المصري على مسار نمو مستدام، مع تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الداخلية والخارجية لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية.

