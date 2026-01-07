نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر تلتزم بدعم السلام والاستقرار الإقليمي رغم التحديات الخارجية الحالية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 01:06 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تسير وفق خط واضح للسياسة الوطنية، معتمدة على الشفافية والوضوح، ملتزمة بدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن مصر تتأثر مباشرة بالتحديات الخارجية الجارية، لكنها تعمل على ضبط سياساتها بشكل يضمن حماية مصالحها الوطنية، مع الالتزام بمبادئ عدم الانخراط في الصراعات والنزاعات الدولية.

وشدد رئيس الوزراء على حرص القيادة السياسية على متابعة الأوضاع مع الدول الشقيقة والصديقة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجميع أجهزة الدولة، بهدف منع أي تصعيد ودعم السلام والأمن الإقليمي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ جميع التدابير الاستباقية لمواجهة السيناريوهات المختلفة.

