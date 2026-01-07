نعرض لكم الان تفاصيل خبر سلامة الغذاء: حليب الأطفال سما الأوروبي غير متوفر في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 02:03 مساءً - دوت الخليج_ أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن حليب الأطفال “سما” الأوروبي، الذي أعلنت شركة نستله سحبه في عدد من الدول الأوروبية لاحتوائه على مادة سامة محتملة، غير مسجل لدى الهيئة، ولم يُمنح أي ترخيص للاستيراد أو التداول، كما أنه غير متوفر في الأسواق المصرية.

وأوضحت الهيئة أن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصري تخضع لإجراءات صارمة للتسجيل والفحص والرقابة، وفق أحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية، لضمان سلامة وجودة المنتجات، خاصة تلك الموجهة للأطفال كونهم الفئة الأكثر تأثرًا وحساسية.

وشددت الهيئة على استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والفورية حال وجود أي مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري، داعية المواطنين للاعتماد على المعلومات والبيانات الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الكامل بمبادئ الشفافية وحماية المستهلك، وضمان تداول غذاء آمن وسليم داخل الأسواق المصرية.

