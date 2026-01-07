نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصحة: تعزيز التعاون الدولي لتوفير علاج مستدام للأمراض النادرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 02:03 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور فابيو بيلومو، مستشار أول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “مالتي كير فارما” الإيطالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للأمراض النادرة، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لتوفير علاج مستدام وفعال لهؤلاء المرضى، كما تم بحث آليات توفير الأدوية الخاصة بهذه الأمراض بأسعار عادلة تتناسب مع السوق المصري، مع التأكيد على أهمية نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطين إنتاج هذه الأدوية محليًا.

وأكد المتحدث أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لمواجهة الأمراض النادرة، بما يضمن استدامة توافر الدواء على المدى الطويل، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في الارتقاء بالصحة العامة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة عالميًا في التوعية بالأمراض النادرة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

