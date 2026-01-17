ترامب فى رسالة للرئيس السيسى:لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على نهر النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 01:23 صباحاً - وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بالدور المصرى في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا تقدير واشنطن للجهود التي بذلتها القاهرة في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية بالمنطقة.

ترامب يوجه رسالة إلى السيسي: دوركم محوري في غزة ومستعدون لحسم أزمة مياه النيل

وأعرب ترامب، فى نص رسالته، عن شكره للرئيس السيسي على «القيادة الناجحة» في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مثمنًا الدور الثابت لمصر فى التعامل مع تداعيات الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، وما تحمله الشعب المصرى من أعباء نتيجة هذه التطورات.

ترامب يعرض وساطة الولايات المتحدة فى قضية سد النهضة

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه نهر النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشددًا على إدراك بلاده للأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

ترامب: لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على الموارد المائية لنهر النيل



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على الموارد المائية لنهر النيل بما يضر بجيرانها، معتبرًا أن مفاوضات عادلة وشفافة، ودورًا أمريكيًا قويًا في التنسيق والمتابعة، يمكن أن يفضي إلى اتفاق دائم يخدم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

ترامب: نأمل ألا يؤدي الخلاف القائم إلى صراع عسكرى بين مصر وإثيوبيا



واختتم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالته بالتأكيد على أن حل التوترات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى يأتى فى صدارة أولوياته، معربًا عن أمله فى ألا يؤدى الخلاف القائم إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومؤكدًا حرصه على تحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

نص رسالة ترامب للرئيس السيسى