مصر والسودان يبحثان التعاون في الزراعة والتخزين الغذائي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 02:56 صباحاً - محمد أحمد_ استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الجهاز بمحور الضبعة، كلًا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، والبروفيسور عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري بدولة السودان، والوفد المرافق لهما.

وجاءت الزيارة في إطار التعرف على جهود جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات استراتيجية رائدة في استصلاح الأراضي وربطها بالصناعات الغذائية الحديثة، واستعراض آفاق التعاون المستقبلي مع الجانب السوداني في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

بدأت الزيارة بعرض فيديو تعريفي أبرز جهود الجهاز في استصلاح الأراضي بمواقع مختلفة بالجمهورية، مع التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة من خلال ربط هذه المشروعات بمشروعات التصنيع الزراعي والغذائي، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إضافة إلى مشروعات التخزين اللوجستي، وعلى رأسها مركز سفنكس لتداول الحاصلات الزراعية، مجمعات التبريد والتخزين، وصوامع الحبوب.

تلا العرض جولة ميدانية شملت مشروع الدلتا الجديدة، حيث اطلع الضيفان على مشروعات زراعة القمح والبطاطس والفواكه، واستمعا إلى عرض تفصيلي حول اعتماد الجهاز على أحدث النظم والتقنيات الزراعية المتقدمة التي تسهم في ترشيد الموارد المائية وتعظيم معدلات الإنتاج.

كما شملت الجولة زيارة مجمع صوامع الحبوب بمدينة مستقبل مصر الصناعية، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، والذي يُدار عبر منظومة تشغيل وتحكم متكاملة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يضمن الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي، وتقليل الفاقد والهدر، ودعم الاستدامة البيئية. أعقبها زيارة مجمع الثلاجات المتخصص في حفظ وتداول المنتجات الزراعية وفق أعلى المعايير الفنية.

وأشاد الوزيران المصري والسوداني بالجهود المتميزة لجهاز مستقبل مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الصناعات الزراعية ومنظومة التخزين الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج القومي.

