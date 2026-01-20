نعرض لكم الان تفاصيل خبر بل مصر تستثمر مليون يورو في محطة معالجة مياه وتستهدف الوصول إلى صفر نفايات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:13 صباحاً - محمد أحمد_ تعتزم مجموعة بل مصر المتخصصة في صناعة منتجات الألبان، استثمار نحو مليون يورو خلال العام الجاري لإنشاء محطة معالجة مياه جديدة، إلى جانب تحقيق صفر نفايات من خلال إعادة التدوير.

وأوضح كارو ماطوسيان، المدير العام الإقليمي لمجموعة بل شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، أن حجم استثمارات المجموعة في السوق المصرية منذ انطلاق نشاطها قبل 28 عامًا بلغ 150 مليون يورو، فيما تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 25 ألف طن.

وأضاف ماطوسيان أن الشركة تصدر نحو 80% من إنتاجها إلى 19 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع استهداف مضاعفة الاستثمارات قريبًا عبر شراكات جديدة لتوسيع محفظة المنتجات وإضافة أصناف جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي صادرات مجموعة بل خلال 15 عامًا بلغ 1.4 مليار يورو، وتمثل مصر نحو 20% منها، مع أبرز الأسواق التصديرية السعودية واليمن وليبيا والأردن.

ولفت ماطوسيان إلى أن مصنع الشركة بالعاشر من رمضان مقام على بنية تحتية متطورة تضم 25 خط إنتاج للأجبان و6 خطوط لتصنيع العبوات، مدعومة بأنظمة تشغيل ذكية تضمن كفاءة الأداء ومطابقة أعلى معايير السلامة الغذائية.

من جانبه، أكد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر، أن الشركة تمتلك مصنعًا لإنتاج العبوات الكرتونية، حيث يتم توفير 90% من المواد الخام محليًا. وأضاف أن الشركة توزع ربع مليون وجبة عبر بنك الطعام المصري ضمن برامجها المجتمعية، وتقدم حلول تمويلية لتجار التجزئة بقيم تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه عبر شراكة مع شركة «فوري».

وأوضح خالد عطية، مدير مصنع بل مصر، أن الطاقة الإنتاجية لمصنع التعبئة والتغليف تبلغ 1.5 مليون عبوة سنويًا، كما نجحت منذ 2023 في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف عطية: “يعتمد المصنع على مصادر الطاقة الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، ونعمل حاليًا على إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. كما نحرص على تطبيق ممارسات متقدمة لإدارة النفايات، ونجحنا في جعل نسبة كبيرة من عبواتنا قابلة لإعادة التدوير، ما يعكس رؤيتنا كشركة مسؤولة.”

وأوضح أيضًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات الموظفين، حيث خصصت ساعات تدريبية مكثفة غطت مجالات مثل نظم إدارة الجودة (ISO 9001)، وتحليل المخاطر (HACCP)، بالإضافة إلى شهادات دولية مرموقة مثل FSSC 22000، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

