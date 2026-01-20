الرياض - كتبت رنا صلاح - الأمراض جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، إذ يتعرض الجسم لمجموعة متنوعة منها تتفاوت في شدتها وتأثيراتها، ومع تطور الطب، ظهرت العديد من الأدوية والعقاقير لعلاج مختلف الحالات الصحية، ومع ذلك، فإن لهذه الأدوية اثارا جانبية غير مرغوبة، مثل الدوخة، الغثيان، أو اضطرابات الجهاز الهضمي، و لهذا السبب، أصبح الكثيرون يتجهون نحو الطب البديل والعلاجات الطبيعية لتجنب تلك الاثار، و من خلال موقع بوابة الزهراء الإخبارية، سنتعرف على فوائد الكراوية الصحية واستخداماتها.

«وصفة اغرب من الخيال»... اعشاب توجد في كل مطبخ تقوي المناعه ضد امراض الانفلونزا والعدوى في الشتاء

تعد الكراوية من الأعشاب الطبيعية التي تقدم فوائد صحية عديدة، فهي معروفة بخصائصها العلاجية المتنوعة، و تساعد الكراوية على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخات، كما تعمل على تهدئة التقلصات المعوية، إضافة إلى ذلك، تعتبر الكراوية غنية بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الجذور الحرة وتعزز الصحة العامة، و كما تلعب دورا مهما في دعم صحة الجهاز التنفسي، حيث تساعد في تخفيف السعال والاحتقان.

طريقة تحضير وصفة الكراوية

لإعداد مشروب الكراوية الصحي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابسط المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الكراوية .

ماء مسخن حتى الغليان.

عسل ابيض.

توجيهات لاعداد الوصفه: