الرياض - كتبت رنا صلاح - الحفاظ على صحة القلب من أولويات الحياة الصحية وذلك لأن أمراض القلب تُعد من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم ولحسن الحظ توجد مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في تقوية عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب الخطيرة عند استخدامها بانتظام ضمن نمط حياة صحي

«3 اعشاب جبارة لعلاج مشاكل القلب» .. احمي قلبك وصحتك باستخدام هذه الأعشاب بالطب البديل لتجنب السكتة

الزنجبيل والثوم لتعزيز صحة القلب

الزنجبيل يُعتبر من الأعشاب القوية التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين أما الثوم فهو يحتوي على مركبات كبريتية فعالة تساهم في تقليل تراكم الدهون على جدران الشرايين وتحسين مرونة الأوعية الدموية وبالتالي تعزيز صحة القلب وحمايته من النوبات القلبية

الريحان والقرفة للحماية من الجلطات بالقلب

الريحان غني بمضادات الأكسدة الطبيعية التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف خلايا القلب كما أنه يساهم في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر الذي قد يضر بصحة القلب أما القرفة فهي مفيدة في ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الدهون الثلاثية ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يعانون من مخاطر قلبية أو داء السكري المصاحب لأمراض القلب