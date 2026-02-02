نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد العرجاوي: توحيد مسارات الإفراج والربط الإلكتروني يدعمان سرعة تداول البضائع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 01:06 صباحاً - محمد أحمد _ قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حزمة من المستجدات والإجراءات التي تتبناها كل من وزارتي المالية والاستثمار، تستهدف دفع عجلة الإنتاج وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، مؤكدًا أن آثار هذه الخطوات من المتوقع أن تتضح بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

