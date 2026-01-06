الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك الكثير من الأدوات الطبيعية والموارد المختلفة التي يمكن استخدامها والحصول منها على أفضل نتائج سواء للبشرة أو للشعر، ومن أبرز المواد التي يمكن استخدامها للشعر تعزيز نمو الشعر ومكافحة كافة المشاكل به، ويمكن التعرف على طريقة تحضير سيروم قشر الرمان وأهم الفوائد التي يمنحها للشعر الآن عبر موقعنا سعودي أون.

اعملي سيروم قشر الرمان وحطيه في بخاخة.. شعرك هيطول من أول أسبوع!

يعتبر قشر الرمان من أبرز الموارد التي يوجد بها الكثير من الفوائد للشعر، ويمكن الحصول على السيروم الخاص به للحصول على شعر صحي ومميز، ولكي يتم استخدامه يمكن تحضير سيروم قشر الرمان، وذلك عبر تلك الخطوات:

طريقة عمل سيروم قشر الرمان للشعر

في البداية يتم تجفيف قشر الرمان جيدًا من أي ماء داخلها وذلك من خلال وضعها في مكان به تهوية جيدة أو تحت أشعة الشمس.

طحن قشور الرمان المجففة جيدًا حتى يتم الحصول على مسحوق ناعم.

الحصول على ملعقتين كبيرتين من مسحوق قشر الرمان ووضعها على كوب من الماء المغلي.

ترك الخليط في مكان مع تغطيته حتى يبرد تمامًا.

تصفية الماء من أي شوائب.

وضع الماء في بخاخ يمكن استخدامه للشعر.

وضع السيروم على فروة الرأس مع تدليكه بشكل دائري لمدة 15 دقيقة.

غسل الشعر بالماء الفاتر جيدًا.

للحصول على أفضل نتيجة يمكن وضع أحد الزيوت المميزة لشعر مثل جوز الهند أو زيت الزيتون للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد سيروم قشر الرمان للشعر

يمنح سيروم قشر الرمان العديد من الفوائد المختلفة للشعر والتي تساعده في الحصول على أفضل نتائج، ومن أبرز تلك الفوائد:

يساعد في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

تحفيز نمو الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية مع التدليك.

يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا مما يساعد في التخلص من القشرة.

يعمل على زيادة كثافة الشعر.

يمنح الشعر ترطيبًا ونعومة كبيرة.

غني بالمعادن والفيتامينات التي تفيد نمو الشعر.

منظف لفروة الرأس ويساعدها في الانتعاش.

الحفاظ على لون الشعر في حالة الصبغة.

هناك الكثير من الأشخاص التي تريد الحصول على مساكات أو سوائل تفيد تعزيز حالة الشعر التالف والمتساقط، ويمكن أن يتم صناعة سيروم قشر الرمان للحصول على أفضل نتيجة للشعر ومع الاستمرار يمكن الحصول على أفضل حالة لبصيلات الشعر في وقت قصير.