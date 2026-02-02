أخبار مصرية

الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 12:30 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة، وأعضاء المقارئ المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك (١٤٤٧هـ).

 

في إطار حرص وزارة الأوقاف على حسن تنظيم الشعائر الدينية

وأوضحت الوزارة أنه على المديريات الإقليمية ضرورة توزيع الأئمة، وأعضاء المقارئ المعتمدين على المساجد الكبرى وفق الخطة المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، وموافاة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بتقارير دورية عن أداء صلاة التهجد وسير العمل خلال الشهر الفضيل.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الأوقاف على حسن تنظيم الشعائر الدينية، وإتقان تلاوة كتاب الله تعالى، والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والقرآني في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا