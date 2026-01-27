الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بريستول البريطانية عن طريقة بسيطة تساعد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية دون الحاجة إلى حساب الحصص الغذائية أو اتباع أنظمة غذائية صارمة.

تناول الأطعمة الطبيعية يقلل 300 سعرة يوميًا دون حميات صارمة

خلال التجربة، طُلب من المشاركين تناول أطعمة غير معالجة لمدة أسبوعين، ثم تناول أطعمة فائقة المعالجة لمدة أسبوعين إضافيين.

الأطعمة الطبيعية شملت: الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، البقوليات، البيض، الأسماك، واللحوم.

الأطعمة فائقة المعالجة شملت: منتجات مصنعة تحتوي على المحليات والدهون والمنكهات.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الأطعمة الطبيعية استهلكوا حصصًا أكبر من حيث الوزن، لكن متوسط استهلاكهم للطاقة اليومي انخفض بنحو 300 سعرة حرارية مقارنة بالمجموعة الأخرى.

ويعزو الباحثون هذا التأثير إلى أن الأطعمة الطبيعية تتميز بـ انخفاض كثافة الطاقة، إذ تحتوي الفواكه والخضروات على كميات كبيرة من الماء والألياف، ما يمنح شعورًا بالشبع بسرعة مع استهلاك سعرات أقل.

الدراسة تؤكد أن التحول نحو الأطعمة الطبيعية يمكن أن يكون وسيلة عملية لفقدان الوزن وتحسين الصحة، دون الحاجة إلى قيود صارمة أو حساب دقيق للسعرات الحرارية.