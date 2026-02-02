سرطان عنق الرحم تحت المجهر: دليلكِ هنا مع دكتورة سهى ناصر

في ظل التطور السريع في مجالات الطب والتشخيص المبكر، ما زال سرطان الرحم يمثل تحديًا صحيًا عالميًا يؤثر على حياة النساء جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا. ورغم أنه من الأمراض القابلة للوقاية والاكتشاف المبكر، إلا أن نقص الوعي والتأخر في الفحوصات الدورية يجعلان هذا المرض مصدر قلق متزايد.

بمناسبة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، تقدم "دوت الخليج" هذه المقابلة مع الدكتورة سهى ناصر، استشارية أمراض النساء والأورام، لتسلط الضوء على أهم المعلومات المتعلقة بسرطان الرحم، وأنواعه، وأسباب الإصابة به، وطرق الوقاية والعلاج.

بدايةً، لماذا يُعد سرطان الرحم من القضايا الصحية المهمة رغم تقدم الطب اليوم؟

لأن هذا المرض، رغم أنه من أكثر أنواع السرطان القابلة للوقاية والاكتشاف المبكر، ما زال يُكتشف في مراحل متأخرة لدى العديد من النساء نتيجة نقص الوعي وعدم إجراء الفحوصات الدورية. وهذه المراحل المتقدمة غالبًا ما تتطلب علاجات معقدة وتؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المريضة.

ما الأنواع الرئيسة لسرطان الرحم؟

هناك نوعان رئيسيان: سرطان عنق الرحم، وهو الأكثر شيوعًا، وسرطان بطانة الرحم، الذي يُصيب عادة النساء بعد سن انقطاع الطمث.

ورغم اختلاف الأسباب بين النوعين، إلا أن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة يظلان العامل الأهم في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.

لنبدأ بسرطان عنق الرحم، كيف ينشأ وما أبرز خصائصه؟

يبدأ سرطان عنق الرحم في الخلايا التي تغطي عنق الرحم، وهو الجزء السفلي الذي يصل الرحم بالمهبل. ما يميزه أنه يتطور ببطء، ويمر غالبًا بمرحلة التغيرات الخلوية ما قبل السرطانية، وهي مرحلة يمكن علاجها بسهولة قبل أن تتحول إلى سرطان فعلي، خاصة عند إجراء الفحوصات الدورية.

هل صحيح أن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو السبب الرئيس؟

نعم، هو السبب الرئيس لمعظم حالات سرطان عنق الرحم. ينتقل غالبًا عبر الاتصال الجنسي. ومعظم النساء اللواتي يصبن به لا تظهر عليهن أعراض.

وفي أغلب الحالات، يتخلص الجهاز المناعي من الفيروس تلقائيًا، ولكن إذا استمر وجوده في الجسم فقد يؤدي إلى تغيّرات خلوية تتحول إلى سرطان بمرور الوقت.

ما الذي يجعل فيروس HPV خطيرًا إلى هذا الحد؟

خطورته تكمن في كونه فيروسًا صامتًا؛ فقد تمضي سنوات عديدة دون أن تعرف المرأة أنها مصابة به، مما يجعل الفحوصات الدورية ضرورة لا غنى عنها للكشف المبكر والتعامل مع التغيرات قبل أن تتفاقم.

ما العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم؟

عوامل عديدة من أهمها، ضعف جهاز المناعة بسبب أمراض مزمنة أو أدوية مثبطة، والتدخين الذي يقلل من قدرة الجسم على مقاومة التغيرات الخلوية، إضافة إلى إهمال الفحوصات الدورية المنتظمة.

ما أبرز الأعراض التحذيرية التي يجب الانتباه إليها؟

أهم عرض هو النزيف غير الطبيعي، خصوصًا بعد انقطاع الطمث. كما قد تظهر أعراض أخرى مثل إفرازات مهبلية غير معتادة أو آلام في الحوض أو ألم أثناء العلاقة الزوجية. يجب على المرأة مراجعة الطبيب فورًا عند ملاحظة هذه العلامات بدلًا من تجاهلها أو اعتبارها أمرًا عارضًا.

ما أهم وسائل الكشف المبكر والوقاية من هذا المرض؟

يُعد فحص مسحة عنق الرحم (Pap smear) من أهم وأبسط الفحوصات التي تساعد على اكتشاف التغيرات الخلوية قبل تحولها إلى سرطان. كما يُستخدم فحص فيروس الورم الحليمي البشري للكشف عن وجود الفيروس المسبب. وتؤكد الدكتورة سهى ناصر أن الالتزام بإجراء هذه الفحوصات وفق التوصيات الطبية يساهم بشكل كبير في تقليل نسب الإصابة والوفيات.

أما من ناحية الوقاية الحديثة، يعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يحمي من السلالات الأكثر شيوعًا وخطورة من الفيروس. ويُنصح بإعطاء اللقاح للفتيات في سن مبكرة قبل بدء النشاط الجنسي، كما يمكن الاستفادة منه في مراحل عمرية لاحقة بعد استشارة الطبيب. وتوضح الدكتورة سهى ناصر أن اللقاح لا يُغني عن الفحص الدوري، لكنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

هل اللقاح ضد فيروس ( HPV ) يغني عن الفحوصات الدورية؟

لا، اللقاح لا يغني أبدًا عن الفحص الدوري، لكنه يقلل من خطر الإصابة إلى حد كبير. الفحص يظل ضرورة حتى بعد أخذ اللقاح.

الفحوصات الدورية والتطعيم من أهم سبل الوقاية من سرطان عنق الرحم

ما علاجات سرطان عنق الرحم وكيف يتم تحديدها؟

تعتمد طريقة العلاج على نوع السرطان ومرحلته وحالة المريضة الصحية. وتشمل الخيارات:

الجراحة لإزالة الأنسجة المصابة . العلاج الإشعاعي أو الكيميائي حسب الحالة . العلاج الهرموني في بعض أنواع سرطان بطانة الرحم . الدعم النفسي والأسري أيضًا باعتباره جزءًا مهمًا من رحلة العلاج والتعافي .

ما الفرق بين سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم؟

يحدث سرطان عنق الرحم بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) باعتباره السبب الرئيسي. غالبًا ما ينتقل عبر الاتصال الجنسي. ومعظم النساء اللواتي يصبن به لا تظهر عليهن أعراض.

أما سرطان بطانة الرحم، تحدث الإصابة به بسبب اضطراب هرموني يتمثل في زيادة هرمون الإستروجين دون توازن مع هرمون البروجسترون. وتظهر هذه الحالة أكثر لدى النساء اللواتي يعانين من السمنة أو اضطرابات الدورة الشهرية المزمنة أو تأخر انقطاع الطمث أو استخدام علاجات هرمونية دون إشراف طبي.

بماذا توصين النساء للوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم؟

الوعي ثم الوعي، فهو خط الدفاع الأول ضد سرطان الرحم. الالتزام بالفحوصات الدورية، والتطعيم ضد فيروس HPV، ومراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض غير معتادة، كلها خطوات بسيطة لكنها قد تنقذ حياة كاملة في المستقبل.

ختامًا، أتمنى أن يكون هذا الحوار بمثابة دعوة واضحة لكل امرأة للاهتمام بصحتها وإدراك أن الاكتشاف المبكر يساوي الشفاء المبكر. فبفضل الوعي والفحص المنتظم يمكننا أن نجعل من سرطان الرحم مرضًا يمكن الوقاية منه، لا مصدر خوف منه.

تذكري دائمًا: الوقاية خير من العلاج

حاربي سرطان عنق الرحم بالوعي والفحص الدوري والتطعيم

مع خالص تمنياتي لكل امرأة بدوام الصحة والعافية