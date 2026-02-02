نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الملواني: تأخر التوقيعات الإدارية ونقص الخبرات يعرقلان الإفراج عن الشحنات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 02:56 صباحاً - محمد أحمد _ أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الدولة المصرية الهادفة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي والوصول به إلى المعدلات العالمية، تُسهم بشكل مباشر في تيسير الإجراءات على المستوردين، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الصادرات.

