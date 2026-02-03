نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك وهاباج لويد تغيران مسار إحدى خدماتهما المشتركة لتمر عبر قناة السويس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:06 مساءً - – قالت شركة ميرسك اليوم الثلاثاء إنها وهاباج-لويد للشحن ستغيران مسار إحدى خدماتهما المشتركة لتمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وتدرس شركات الشحن العودة إلى ممر التجارة الحيوي بين آسيا وأوروبا بعد تحويل مسار السفن إلى الإبحار حول أفريقيا أواخر عام 2023 عقب هجمات في البحر الأحمر شنتها جماعة الحوثي اليمنية في حملة قالت إنها للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.

مساعدة بحرية ستتولى تأمين عمليات العبور

وذكرت ميرسك في بيان لها أن مساعدة بحرية ستتولى تأمين عمليات العبور.

وأضافت “سيتم اتخاذ أعلى معايير الأمن الممكنة، إذ تبقى سلامة الطاقم والسفن وشحنات العملاء على رأس أولويات الشركتين”.

وأسست الشركتان شبكة العام الماضي في محاولة لخفض تكاليف الشحن وتحسين الالتزام بجداول الرحلات.

