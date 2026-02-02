الرياض - كتبت رنا صلاح - للحصول على قهوة صحية تساعد في تعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون، يمكن إضافة بعض المكونات الطبيعية البسيطة. هذه الإضافات لا تحسن الطعم فحسب، بل تساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية، خصوصًا في منطقة البطن والكرش، عند دمجها مع نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني منتظم.

“سفاح الدهون وزني نزل 17 كيلو!”.. ضعيها على القهوة جسمك يتحول لماكنه حرق والتخلص من دهون الكرش والبطن

القرفة وزيت جوز الهند لتحفيز الأيض

إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى فنجان القهوة يوميًا تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على حرق الدهون بدلاً من تخزينها. أما زيت جوز الهند، فهو غني بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، التي تتحول بسرعة إلى طاقة، وتزيد من معدل الأيض وتقليل الشهية، مما يدعم فقدان الدهون، خاصة في منطقة البطن.

الفلفل الحار والفانيليا لتعزيز الحرق والنكهة

يمكن للفلفل الحار أن يكون عنصرًا مفيدًا عند إضافته للقهوة، إذ يحتوي على الكابسيسين الذي يرفع درجة حرارة الجسم ويزيد من استهلاك السعرات الحرارية، وبالتالي يسرع حرق الدهون. كما أن إضافة قطرات من خلاصة الفانيليا الطبيعية لا تمنح القهوة نكهة لذيذة فحسب، بل تعمل مضادات الأكسدة فيها على تقليل التوتر، الذي يرتبط غالبًا بزيادة تخزين الدهون في الجسم.