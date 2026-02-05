نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفنار السعودية تنفذ مشروعا لنقل الطاقة بين الرياض وجازان بتكلفة 4 مليارات دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 09:13 مساءً - سمر السيد _ قال المهندس عبد السلام المطلق، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفنار السعودية، العاملة في تصنيع الكابلات والمنتجات الكهربائية، إن أنشطة شركته تمتد داخل وخارج المملكة، حيث تنفذ مشروعات في دول الخليج وأوروبا، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، إلى جانب حضور قوي في كل من الهند والصين، مع تركيز رئيس على صناعة الكابلات ،فضلًا عن تنفيذ المشروعات الإنشائية.

وأشار في كلمته خلال فعاليات المؤتمر ال20 لتجمع مصنعي الكابلات العرب، إلى تنفيذ الشركة مشروع لنقل الطاقة في المملكة العربية السعودية، والذي يربط بين الرياض وجازان بطول يقارب 2000 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 14.6 مليار ريال”4 مليارات دولار” ، إلى جانب مشروع آخر لربط الشبكة حتى مدينة جدة.

وأكد أهمية مشروعات الشركة بما يعزز كفاءة نقل الطاقة الكهربائية ويدعم خطط المملكة لتصدير الطاقة في صورة كهرباء بدلًا من الوقود الأحفوري.

وأضاف أنها تقوم حاليًا بتصنيع محولات التيار المستمر Converters داخل المملكة، وهي تقنيات متقدمة تُستخدم في تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام قطاع الكابلات والصناعات المرتبطة به.

وأكد أن شركته تعمل أيضا على تطوير الأعمال، مشيرا الى ان تنمية الكوادر البشرية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها

وقال إن الاستثمار في الإنسان يتم عبر منظومة متكاملة تشمل التدريب، والتأهيل.

