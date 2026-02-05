نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون معرض «أهلاً رمضان» بالمنصورة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 10:59 مساءً - محمد أحمد _ افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من المشروعات التموينية والخدمية بالمحافظة، في إطار تكامل جهود أجهزة الدولة لضبط الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستُهلت الجولة بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة المنصورة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.

كما تفقد الوزيران المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة، حيث اطلعا على مدى توافر السلع وتنوعها وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن انتظام الإتاحة واستقرار السوق المحلي، بالإضافة إلى تفقد منفذ بيع اللحوم والأسماك والخبز بالمعرض الدائم.

وشهدت الجولة افتتاح مخبز شركة الدقهلية للأمن الغذائي (مخبز المحافظة) بحي غرب المنصورة، في خطوة تستهدف دعم منظومة الخبز البلدي المدعم وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن توفير الخبز بجودة عالية وانتظام للمواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات التموينية.

كما تضمنت الجولة افتتاح السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين، والذي يضم معرض «جهاز العروسة» ومنفذًا لبيع السلع الغذائية المختلفة، ويستهدف تنظيم حركة التجارة الداخلية، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتجار والمواطنين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

فاروق: التوسع في المعارض السلعية الدائمة ورفع كفاءة البنية الأساسية للمنظومة التموينية

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في المعارض والمنافذ السلعية ورفع كفاءة البنية الأساسية للمنظومة التموينية، مشددًا على أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية، لا سيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.

عوض: دعم جهود المحافظات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن إنشاء الأسواق الحضارية والتوسع في المنافذ المنظمة يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المحلية، لما لهما من دور في تنظيم التجارة وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.

كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة لضمان كفاءة إدارة سلاسل الإمداد وتعظيم المخزون الاستراتيجي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تواصل تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية لتنفيذ مشروعات تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية على مستوى المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار نهج الدولة القائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة في إتاحة السلع الأساسية بكفاءة وانتظام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون معرض «أهلاً رمضان» بالمنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.