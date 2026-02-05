السفير التركى لدى مصر: البلدان أصبحتا أقرب الآن من أى وقت مضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 09:30 مساءً - قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إن مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى، مشددًا على أن العلاقات المصرية التركية شهدت تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية.

مجلس التعاون الاستراتيجي تتويج للعلاقات الثنائية

وأوضح خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن مجلس التعاون الاستراتيجي المصري التركي يُعد تتويجًا للعلاقة الموضوعية بين البلدين، مؤكدًا أن البعد الاستراتيجي والمؤسسي كان الأهم في زيارة الرئيس أردوغان لمصر.

توافق قيادي وتعاون اقتصادي متنامٍ

وذكر أن مصر وتركيا تمتلكان زعيمين قويين، لافتًا إلى وجود تعاون كبير بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين.

زيارات مكثفة تعكس عمق الشراكة

ولفت إلى أن وزير التجارة التركي زار مصر 6 مرات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا لديهما موقف موحد على مستوى قيادتي البلدين.

دور مصري تركي مشترك في غزة

وتابع السفير التركي أن مصر وتركيا لعبتا دورًا كبيرًا في وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وجهود إعادة الإعمار لاحقًا.