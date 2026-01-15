نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع محدود لأسعار الذهب محليا وعالميا بفعل عمليات جني الأرباح من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 08:56 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد موجة صعود قوية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

أسعار المعدن تراجعت في السوق المحلية بنحو 25 جنيهًا

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 25 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6175 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 34 دولارًا لتسجل 4618 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7057 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5293 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب قرابة 49.400 جنيه.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية كانت قد لامست أعلى مستوى تاريخي لها أمس، عند 6210 جنيهات لعيار 21، في حين سجلت الأوقية عالميًا ذروة تاريخية عند 4643 دولارًا.

حافظت الأسعار العالمية على استقرارها فوق مستوى 4600 دولار

وعلى الصعيد العالمي، حافظ الذهب على استقراره فوق مستوى 4600 دولار خلال تعاملات الخميس، رغم تعرضه لتراجع محدود بفعل عمليات جني الأرباح، عقب صعوده يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد قرب 4643 دولارًا للأوقية.

ويعكس هذا التراجع الطفيف انخفاضًا محدودًا في تدفقات الملاذات الآمنة، في أعقاب تقارير أشارت إلى تراجع حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أوضح فيها أنه سيؤجل أي تحرك عسكري فوري في الوقت الراهن.

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تدعم الأسعار

ورغم ذلك، لا يزال المشهد الجيوسياسي هشًا، فيما يواصل القلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي دعم أسعار الذهب، ليظل المعدن الأصفر قريبًا من مستوياته القياسية. كما تواصل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية إضافة دعم إضافي للذهب، الذي لا يدر عائدًا.

ورغم النبرة المتشددة نسبيًا في التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعكس عدم استعجال خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق لا تزال تُسعّر احتمال تنفيذ خفضين للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق اليوم، تشمل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر إمباير ستيت الصناعي، إلى جانب مسح فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية، فضلًا عن متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه تلقى معلومات من «مصادر موثوقة» تفيد بتوقف عمليات القتل في إيران، وعدم وجود خطط لتنفيذ عمليات إعدام. وأضاف، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، أنه «سيراقب الوضع» ردًا على سؤال بشأن استبعاد أي عمل عسكري أمريكي.

وفي مقابلة مع وكالة «»، أكد ترامب أنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، رغم التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تزال «في حالة ترقب»، وأنه «من المبكر» اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

ويخضع باول لتحقيق جنائي على خلفية شهادته في يونيو 2025 بشأن تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أثار انتقادات حادة من عدد من محافظي البنوك المركزية العالمية ومسؤولين داخل الفيدرالي، بينما وصف باول هذه الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه «من المرجح جدًا» أن يظل التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، محذرًا من فترة طويلة من الضغوط التضخمية، واصفًا ذلك بأنه «أمر مقلق للغاية».

في المقابل، توقعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، تنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا تحققت التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم قد يتباطأ خلال 2026 مع استقرار سوق العمل، الذي وصفته بأنه «يتحسن دون أن ينهار».

بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إنه «لا توجد مبررات قوية لمزيد من التيسير النقدي على المدى القريب»، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية في وضع مناسب لتحقيق التوازن بين المخاطر، وأن قراءات التضخم الأخيرة تدعم توقعات اقترابه من مستوى 2% خلال العام الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع محدود لأسعار الذهب محليا وعالميا بفعل عمليات جني الأرباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.