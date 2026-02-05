السفير التركى فى مصر للقاهرة الإخبارية: مصر وتركيا تمتلكان زعيمين قويين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 10:23 مساءً - قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ مصر وتركيا لديهما قادة وزعماء أقوياء، موضحًا أن الزعيمين القويين (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان) يسعيان إلى ضمان التأكد من أن دولهما ستتخذ خطوات واثقة، ويبذلان الجهود التي ستنعكس على رفاهية واستقرار الشعوب وأمنها في المنطقة كلها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا يشمل مستوى التعاون المؤسسي فيما يتعلق بالبنية التحتية والمؤسسات والقطاع الطبي وحتى المطارات.

وضعوا أولويات ومصالح دولهم كأولوية

وتابع: "أعتقد أن هذا أخذ جزءاً كبيراً من تركيز القائدين في لقائهما، وهذا لن يأتي إلا من تكثيف الجهود على المستوى المؤسسي، لذا فقد قاموا بوضع أولويات ومصالح دولهم كأولوية، ويقولونه وما يتحدثون عنه وما يقومون بالإعلان عنه هي أمور هامة للغاية للدفع وتحفيز المؤسسات للتعاون على المستوى الثنائي بين الدولتين".

العلاقة الجيدة سيكون لها دور كبير

وواصل، أنه يعتقد أن الانسجام والعلاقة الجيدة للغاية، والتي تتسم بالاتساق والاتفاق في المبادئ، سيكون لها دور كبير سينعكس على التعاون المؤسسي.