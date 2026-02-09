نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 6700 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 فبراير 2026 10:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، تزامنًا مع صعود أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت مخاوف واسعة بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنحو 25 جنيهًا

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6700 جنيه، في حين صعدت الأوقية عالميًا بنحو 35 دولارًا لتسجل قرابة 5000 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7657 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 قرابة 5743 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53.600 جنيه.

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب محليًا كانت قد تراجعت بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6675 جنيهًا، رغم ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 70 دولارًا لتسجل حوالي 4965 دولارًا.

واصل المعدن تحركاته السعرية عالميا أعلى مستوى 5000 دولار للأوقية

وعالميًا، واصل الذهب تحركاته السعرية أعلى مستوى 5000 دولار للأوقية، رغم بقائه دون أعلى مستوياته المسجلة الأسبوع الماضي، في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة.

وجاء دعم الذهب من تراجع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، مدفوعًا بتوقعات أكثر تيسيرًا للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي المصري الأمريكي، وهو ما عزز جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.

في المقابل، حدّ التفاؤل السائد في أسواق الأسهم العالمية من مكاسب المعدن النفيس، مع انحسار حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر على حساب الذهب كملاذ آمن.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الأربعاء، وبيانات التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة، لما لهما من دور محوري في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي التأثير على الدولار والذهب.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية دعمت صعود المعدن

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المتداولون حاليًا زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية عدة مرات خلال عام 2026، وهو ما عززته بيانات أمريكية صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت مؤشرات ضعف في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يقاضي مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في حال عدم خفض أسعار الفائدة، وهو ما زاد من حدة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي المصري.

كما أثارت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التي لم يستبعد فيها إمكانية فتح تحقيق جنائي مع وارش حال رفض خفض الفائدة، حالة من القلق في الأسواق، رغم تأكيده لاحقًا أن تصريحات ترامب جاءت على سبيل المزاح، مشددًا على أن وارش سيكون مستقلًا لكنه مسؤول أمام الشعب الأمريكي.

وأشار بيسنت إلى أن التقلبات الحادة التي شهدها سوق الذهب الأسبوع الماضي تعود جزئيًا إلى المضاربات في السوق الصينية، موضحًا أن تشديد متطلبات الهامش في الصين أدى إلى تحركات سعرية مضطربة في المعدن النفيس.

وفي هذا الإطار، ساهمت هذه الاضطرابات في دعم الدولار ليسجل أول مكسب أسبوعي له منذ أوائل يناير، في حين تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى 50 ألف نقطة لأول مرة، مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات.

الصين واصلت زيادة حيازاتها من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي خلال يناير

وعلى صعيد البنوك المركزية، أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن الصين واصلت زيادة حيازاتها من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي خلال يناير، لترتفع بنحو 40 ألف أوقية ، وتصل إلى 74.19 مليون أوقية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 369.58 مليار دولار، ما يعكس استمرار الطلب الرسمي على المعدن الأصفر في ظل المخاوف المالية العالمية.

وفي سياق متصل، لفت محللو بنك سوسيتيه جنرال إلى تنامي دور شركة «تيثر» كمؤثر رئيسي في سوق الذهب، مؤكدين أن تدفقات الذهب لدى الشركة تضاهي أو تتجاوز تدفقات بعض صناديق المؤشرات المتداولة وعدد من البنوك المركزية.

وأوضح المحللون أن «تيثر» تمتلك نحو 125 طنًا من الذهب حتى الربع الرابع من عام 2025، ما يضعها في مرتبة متقدمة عالميًا من حيث حجم الحيازات، سواء مقارنة بصناديق المؤشرات المتداولة أو حتى بعض البنوك المركزية، رغم كونها مُصدرة لأصول رقمية وليست كيانًا رسميًا.

وأكدوا أن الصعود السريع لحيازات «تيثر» من الذهب يعكس تحولًا ملحوظًا في خريطة الطلب العالمي على المعدن النفيس، ويعزز مكانتها كلاعب مؤثر في سوق الذهب خلال المرحلة المقبلة.

