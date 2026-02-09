نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد عبد الغني: الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ناجحة وتضمنت إجراءات غير مسبوقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 فبراير 2026 11:03 مساءً - باره عريان ويارا الجنايني وسمر السيد _ قال المحاسب الضريبي أحمد عبد الغني، الشريك التنفيذي لشركة ATC للاستشارات الضريبية والمالية، إن التيسيرات الضريبية التي تشهدها مصر حاليا تمثل خطوة بالغة الأهمية.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي ينعقد الآن، أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية جاءت موفقة وناجحة، حيث تضمنت إجراءات غير مسبوقة، وأبرزها إتاحة الفرصة للكيانات العاملة خارج المنظومة الضريبية للتسجيل دون محاسبتها عن ضرائب الفترات السابقة، وهو ما لم يكن مفعلا بالصورة الحالية الجدية رغم أنها كانت موجودة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة تيسيرات أخرى أكثر فاعلية، تستهدف تقديم حوافز إضافية للملتزمين ضريبيًا، بالتوازي مع استمرار الجهود لحث الاقتصاد غير الرسمي للاندماج داخل المنظومة الرسمية.

وقال إن التوجه الحالي يركز على زيادة الحوافز للملتزمين وزيادة الرقعة الضريبية للممولين.

وأشار عبد الغني إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان خلال الفترة المقبلة على مد أواصر الثقة مع الممولين، من خلال التواصل المباشر الجيد، وتبسيط الإجراءات، واستكمال ميكنة المنظومة الضريبية.

وأضاف أن التحول الرقمي أسهم في إحداث نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن التحديات التقنية المحدودة في البنية التحتية سيتم تجاوزها، بما يضمن استقرار المنظومة ويعزز ثقة الممولين في التعامل مع مصلحة الضرائب.

