الرئيس السيسي يشاهد أحدث طائرات مصر للطيران من طراز إيرباص A350.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:27 مساءً - صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من العاصمة الإماراتية أبوظبي قام بمشاهدة أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران، وهي من طراز إيرباص A350>

وأشار الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى أن انضمام الطائرة إلى أسطول طائرات شركة مصر للطيران يمثل نقلة نوعية في تحديث الأسطول وتعزيز قدرات الشركة في خدمة المسافرين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.

