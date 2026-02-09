الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن الممارسات التي تقوم بها مجموعات وصفها بالمتعاونة مع الاحتلال بحق المدنيين وعناصر المقاومة تعبّر عن حالة من التماهي الكامل مع الاحتلال وتنفيذ مباشر لأجنداته، في إطار ما وصفه بتبادل الأدوار بين الجانبين.

أبو عبيدة: مجموعات متعاونة مع الاحتلال تستهدف المدنيين تحت حمايته

وأضاف أن هذه المجموعات لا تتحرك إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتحت حمايته، معتبرًا أن استهداف المدنيين واستغلال الظروف الإنسانية الصعبة لا يندرج ضمن مفهوم "الرجولة"، بل يعكس محاولات لإثبات الوجود.