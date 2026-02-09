رامز جلال يكشف عن برنامجه الجديد في رمضان 2026 كشف الفنان رامز جلال عن برنامجه الجديد للمقالب في موسم رمضان 2026 والذي سيحمل عنوان رامز ليفل الوحش مؤكد إقرأ المزيد

كشف الفنان رامز جلال عن برنامجه الجديد للمقالب في موسم رمضان 2026، والذي سيحمل عنوان "رامز ليفل الوحش"، مؤكّدًا أن هذا الموسم سيحمل مستويات غير مسبوقة من الإثارة والمفاجآت، مع ضيوف من نخبة نجوم الفن والرياضة والإعلام. ويتوقع الجمهور هذا العام مزيجًا من الرعب والكوميديا، حيث ستتضاعف جرأة المقالب وتتزايد التحديات على المشاركين.

وشوق جلال الجمهور لحلقات مليئة بالحماس واللحظات المخيفة معلقًا "إجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف".

وفق توقعات المتابعين، فإن "رامز ليفل الوحش" سيعتمد على سيناريو مبتكر يجمع بين خدع بصرية مذهلة ومؤثرات خاصة متطورة، لخلق لحظات صادمة ومثيرة. وسيحرص رامز على إبقاء تفاصيل المقالب طي الكتمان، ما يجعل كل حلقة تجربة جديدة وغير متوقعة للضيف والمشاهد معًا.

تتضمن الحلقات ضيوفًا من أبرز نجوم الفن والرياضة والإعلام في العالم العربي، من بينهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ورانيا يوسف وريم مصطفى ودياب وماجد المصري، حسب ما هو متداول، حيث سيواجهون مواقف صعبة ومبالغا فيها، تتطلب منهم التفاعل بطريقة طبيعية وسط مفاجآت رامز المستمرة.