نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي: نراقب تطورات الأسواق العالمية وسنفعل ما في وسعنا لحماية التقدم الاقتصادي للبلدان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 05:03 مساءً - سمر السيد_ أفادت مجموعة البنك الدولي بتواصل تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على الأسواق الناشئة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والخدمات اللوجستية.

وقال البنك في بيان صحفي إنه يعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين وأصحاب المصلحة لمساعدتهم على تجاوز التحديات الناتجة عن الحرب، مشيراً إلى مراقبته الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية، وبقائه على اتصال مباشر مع البلدان الأكثر تضرراً لفهم الوضع على الأرض.

وأوضح البيان أن اضطرابات طرق الشحن أدت إلى ارتفاع التكاليف، وانتشار مخاطر الإمداد من قطاع الطاقة إلى الأسمدة والمدخلات الزراعية الحيوية الأخرى، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 40% بين فبراير ومارس الجاري، وزيادة تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بنحو الثلثين، وأسعار الأسمدة النيتروجينية بنحو 50% في مارس.

وأكد البنك الدولي أنه يسرع جهود المساعدة للبلدان المتعاملة معه، مستعيناً بمحفظته النشطة، وأدوات الاستجابة للأزمات، وتسهيلات التمويل المعدة مسبقاً، لتقديم الإغاثة الفورية ودعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى توفير السيولة الأساسية وتمويل التجارة ورأس المال للشركات عبر أذرعه الخاصة بدعم القطاع الخاص.

وأشار البيان إلى عزم البنك على بذل كل ما في وسعه لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققته البلدان، من خلال الجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرة في السياسات ودعم القطاع الخاص لاستعادة فرص العمل والنمو.

