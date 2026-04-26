نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد تشارترد يتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية تدريجيًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 06:13 صباحاً - سمر السيد_ توقع تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد استمرار انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية تدريجيًا ، مشيرا إلى أن هذا هو السيناريو الأساسي للبنك حاليا.

واستبعد البنك في تقرير أصدره مؤخرا العودة السريعة إلى أسعار النفط السائدة قبل اندلاع النزاع، مرجعا ذلك إلى سببين الأول هو أهمية الوضع في الاعتبار الوقت اللازم لاستئناف إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط بشكل كامل.

وأوضح أن استئناف حركة الشحن بمضيق هرمز سيستغرق وقتًا حتى لو أُعيد الفتح سريعًا، كما سيستغرق إصلاح المنشآت المتضررة وقتًا.

أما السبب الثاني الذي يراه البنك فهو الحاجة لإعادة بناء المخزونات لدى البلدان، مما سيضيف مصدرًا جديدًا للطلب على النفط في الأشهر والسنوات القادمة.

ولهذا السبب، رفع البنك توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لمدة ثلاثة أشهر إلى ما يتراوح بين 80 إلى 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وتوقعاته السنوية للسعر إلى 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وقال إن تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط وما يتبعه من ارتفاع في أسعار النفط لا تزال من المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويتوقع أن تكون هذه المخاطر قابلة للإدارة ما لم تستقر أسعار برميل النفط فوق 150 دولارًا أمريكيًا

فيما أبقى على سيناريو تجدد الأعمال العدائية، وما يترتب عليه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بأحد الأخطار القائمة بالاقتصاد العالمي.

الاقتصاد العالمي أصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة

ويرى أنه بالمقارنة مع سبعينيات القرن الماضي، أصبح الاقتصاد العالمي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما تعد أسعار النفط في هذه المرحلة أقل من أعلى مستوياتها السابقة.

ورغم تفاؤل البنك بالمؤشرات الاقتصادية العالمية حاليا، لكنه أشار إلى أن الأمور لا تسير على وتيرة واحدة؛ فلا تزال المواجهة في الشرق الأوسط تهيمن على عناوين الأخبار وتفكير المستثمرين، وبالتالي التركيز بصورة كبيرة على موعد استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتأثير ذلك على أسعار النفط وتحركات السوق ذات الصلة.

وفي السيناريو الأساسي للبنك، من المتوقع استمرار التوجه الحالي نحو خفض التصعيد في الأسابيع المقبلة.

وقال إنه على الرغم من الصراع في الشرق الأوسط، حققت الأسهم الأمريكية مستوى قياسيًا جديدًا بعد تراجع طفيف نسبيًا.

وتزامن ذلك مع عودة أسعار النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، وما صاحب ذلك من انخفاض في عوائد السندات والدولار الأمريكيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستاندرد تشارترد يتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية تدريجيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.