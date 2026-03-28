نعرض لكم الان تفاصيل خبر شباب الأعمال تبحث مع سفير مصر في نيروبي تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:52 صباحاً - محمد أحمد_ استقبل السفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية لدى نيروبي، وفدًا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد أبو باشا وضم الوفد 18 من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من قطاعات متنوعة، وذلك لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الكيني وأسواق شرق ووسط أفريقيا.

جاء ذلك على هامش وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال في فعاليات منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 الذي يعقد في العاصمة الكينية نيروبي، وتناول اللقاء عرضا شاملًا للفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استعراض أبرز السلع المصرية التي تحظى بطلب متزايد في كينيا والأسواق المجاورة.

وقال السفير حاتم يسرى إن كينيا تمثل بوابة استراتيجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، خاصة الدول الحبيسة التي تعتمد على الموانئ الكينية كممر رئيسي للتجارة عبر المحيط الهندي، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض كذلك الخدمات التي تقدمها السفارة لدعم المستثمرين والمصدرين المصريين، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية، فضلًا عن عرض تجارب الشركات المصرية العاملة في كينيا لتعزيز فرص نجاح التوسعات الجديدة.

وأضاف أن السوق الكيني يوفر فرصًا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها القطاع الطبي بكافة مجالاته، إلى جانب قطاعات الإنشاءات والطاقة والكهرباء، مؤكدًا أن السفارة تلعب دورًا محوريًا في ربط مجتمع الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم اللقاءات وتوفير المعلومات وتيسير التواصل بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية مستدامة.

وأكد السفير المصري بي نيروبي على أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز العلاقات مع البلدان الأفريقية, لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المشتركة والتجارة يمثلان عاملا مهما في توطيد العلاقات الدبلوماسية.

من جانبه، أكد محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء استهدف التعرف بشكل مباشر على مناخ الاستثمار في كينيا وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون مع السفارة المصرية والجهات الحكومية في مصر لدعم التوسع الخارجي للشركات المصرية خاصة الأعضاء في الجمعية وزيادة تواجدها في السوق الكيني.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف أن كينيا تمثل محورًا استراتيجيًا للتوسع نحو أسواق وسط أفريقيا، في ضوء موقعها الجغرافي المميز كممر رئيسي يطل على المحيط الهندي ويخدم الدول الحبيسة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية داخل القارة، خاصة في ظل عضوية كينيا في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA).

وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمن عسل، نائب رئيس الجمعية، حرص الجمعية على استكشاف الفرص الاستثمارية والتصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية الشركات المصرية وتوسعها خارجيًا.

وضم اللقاء، سامح السادات عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرئيس التنفيذي لمجموعة تي بي إس مصر للصناعات الغذائية، جمال أبو علي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال الأسبق، ، شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، شهيرة يحيي رئيس لجنة الزراعة، وعدد من أعضاء الجمعية بينهم، حسام السلاب، أكرم قلال، صلاح نافع، سيف بدوي ومحمد صباح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شباب الأعمال تبحث مع سفير مصر في نيروبي تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.