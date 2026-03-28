عاجل.. وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير التجارة عبر الحدود المصرية

وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير التجارة عبر الحدود المصرية

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:52 صباحاً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

أضاف كجوك، إنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية «ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

قال أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إن شركة التأمين تغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وقيمة البضائع المحظورة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب.

