نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: مصر تستأنف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 01:06 مساءً - سمر السيد_ توقعت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي اليوم، استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2026، بما يُعزز ممارسات التسعير السليمة.

وأفادت الوثائق التي كشف عنها الصندوق اليوم الجمعة، أن مصر نجحت في تحقيق استرداد التكاليف لجميع المنتجات المشمولة بآلية التسعير بما في ذلك (البنزين 95 و92 و80، والمازوت).

وأضافت أنه نتيجةً لتعديلات الأسعار التي طُبقت بالفعل (بما في ذلك الوقود والديزل والمازوت والغاز)، من المتوقع أن ينخفض حجم الدعم المخصص للمحروقات “الوقود” بنحو 97 مليار جنيه، أو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2025/2026.

وعادة ما يبدأ العام المالي في مصر مطلع شهر يوليو ، وينتهي أواخر يونيو من كل عام.

وتضمنت الوثائق التي كشف عنها الصندوق اليوم المراجعة الأولي لاتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة الذي أبرمه مع الحكومة مارس العام الماضي والبالغة قيمته 1.3 مليار دولار.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.