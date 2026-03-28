دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 02:56 مساءً - سمر السيد_ توقعت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كشف عنها صندوق النقد اليوم، انخفاض الرصيد القائم لقروض البنك المركزي المصري المستحقة لدى هيئات القطاع العام خارج وزارة المالية تدريجيا إلى الصفر بحلول نهاية يونيو 2029.

وأشارت الوثائق إلى أن البنك المركزي المصري المصري أظهر التزامه الراسخ باستقرار الأسعار من خلال اتباع نهج حكيم قائم على البيانات في التيسير النقدي في ظل بيئة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين.

وأضافت أنه من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة منذ شهر مارس 2024 إلى فبراير 2025، قبل بدء دورة التيسير في أبريل 2025؛ وخفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس تراكمية بين أبريل وديسمبر، حقق البنك المركزي المصري المصري توازنا فعالا بين ضرورة دعم خفض التضخم وكذلك الحفاظ على استقرار السوق.

وأشارت الوئائق إلى أهمية أن تظل السياسة النقدية مقيدة بشكل كافٍ لضمان ترسيخ ضغوط خفض التضخم، والحفاظ على ثقة السوق، والحد من المخاطر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: انخفاض قروض البنك المركزي المصري للهيئات إلى صفر منتصف يونيو 2029 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.