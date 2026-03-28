تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 04:14 مساءً - وكالات_ أعلنت تايلاند، السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران يسمح لناقلاتها النفطية بالمرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي أغلقته طهران عمليًا منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، في مؤتمر صحافي: «تم التوصل حاليًا إلى اتفاق يسمح لناقلات النفط التايلاندية بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز، ما يُسهم في تخفيف القلق بشأن إمدادات الوقود إلى تايلاند».

وأضاف: «بفضل هذا الاتفاق، نحن على ثقة بأننا لن نشهد اضطرابات مماثلة لتلك التي شهدناها في مطلع مارس».

وتعاني دول جنوب شرق آسيا صعوبات جراء أزمة إمدادات الوقود الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وبعدما حددت الحكومة التايلاندية سعر الديزل مبدئيًا عند 30 بات (0.79 يورو) للتر، ارتفع هذا الأسبوع بمقدار 6 بات للتر.

وباتت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود أمرًا شائعًا بسبب الأزمة.

وتعرضت سفينة تجارية تايلاندية لهجوم في 11 مارس أثناء إبحارها في مضيق هرمز، ولا يزال ثلاثة من أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور المضيق أدراجها، مجددًا التأكيد أنه مغلق أمام حركة الملاحة من الموانئ المرتبطة بـ«العدو» وإليها، في ظل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وتوقفت حركة الملاحة عمليًا في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال، ولم يتمكن سوى عدد محدود من السفن من عبوره، بحسب شركة مراقبة الملاحة البحرية كبلر.

وانخفضت حركة الملاحة في المضيق بنسبة 95% خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس، مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، وفق «كبلر».

ومنذ الأول من مارس، تعرضت 24 سفينة تجارية، بينها 11 ناقلة نفط، لهجمات أو أبلغت عن حوادث في الخليج أو في مضيق هرمز أو في خليج عُمان، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

