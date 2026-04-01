نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحرب الإيرانية تضرب أوروبا.. 14 مليار يورو زيادة في فاتورة الوقود من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:59 صباحاً - حذر مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات الحرب الإيرانية على قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن النزاع أضاف نحو 14 مليار يورو إلى فاتورة استيراد الوقود الحفري للاتحاد الأوروبي منذ بداية التصعيد.

أسواق الديزل ووقود الطائرات تشهد نقصًا حادًا

وأوضح المفوض، أن أسواق الديزل ووقود الطائرات تشهد نقصًا حادًا، في حين أن عواقب الحرب لن تقتصر على المدى القصير، ما دفع الدول الأوروبية إلى التنسيق لتعبئة خزانات الغاز وتعزيز الأمن الطاقي.

ومن جهته، شدد وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس على أهمية تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء لتجنب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الإجراءات يجب أن تكون مدروسة بعناية ومتناسبة مع الوضع الحالي، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع الأهداف طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.

تأخيرات حادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

ويأتي هذا التحذير في ظل تأخيرات حادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث استغرقت سفينة هندية ثلاثة أسابيع لعبور مسار بديل، ما يعكس المخاطر المستمرة على إمدادات الطاقة العالمية ويزيد الضغوط على الأسواق الأوروبية.

