بيتيس يحرم ريال مدريد من الفوز

بيتيس يحرم ريال مدريد من الفوزسجل هيكتور بيريين هدفاً في الوقت القاتل ليمنح فريقه ريال بيتيس نقطة ثمينة ويبعد ريال مدريد عن منافسة برشلونة على بطولة الدوري الإسباني وذلك في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة ضمن الجولة 32 من "الليغا".

تقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقة 17 عن طريق فينيسيوس جونيور، وبينما كان الفريق الأبيض ينتظر صافرة النهاية سجل بيريين لاعب برشلونة السابق هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع منح من خلاله فريقه نقطة التعادل.

ويملك ريال مدريد 74 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر والذي سيواجه خيتافي مساء السبت، بينما يحتل بيتيس المركز الخامس بـ50 نقطة.