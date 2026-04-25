13 شهيداً بينهم 3 أطفال في غزة

13 شهيداً بينهم 3 أطفال في غزةاستشهد 13 فلسطينياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب آخرون، في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الجمعة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن إجمالي عدد الشهداء وصل إلى 13 شهيدا، توزعوا بين 8 شهداء جنوبي القطاع، و5 آخرين شماله.

وكان 6 من عناصر الشرطة الفلسطينية استشهدوا إضافة إلى مواطنين آخرين، وأصيب عدد آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة للشرطة في منطقة "المواصي" بمدينة (خان يونس)، فيما استشهد عنصران من الشرطة في غارة استهدفت دورية بحي "الشيخ رضوان" شمال غربي مدينة غزة، بينما استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلة في قصف مدفعي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

من جهتها، عبرت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن إدانتها لمواصلة الاحتلال المجازر البشعة بحق المواطنين الأبرياء، وتعمده استهداف ضباط ومنتسبي جهاز الشرطة أثناء القيام بواجبهم الإنساني في خدمة سكان القطاع، منوهة إلى ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 31 شهيداً.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 972 فلسطينيا وإصابة 2235 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

وكانت "إسرائيل" قد شنت في 7 أكتوبر 2023 حربا على غزة استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني، ودمار هائل طاول نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 71.4 مليار دولار.