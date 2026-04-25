نابولي يسحق كريمونيزي في الكالتشيو

نابولي يسحق كريمونيزي في الكالتشيوحافظ فريق نابولي حامل اللقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم على حظوظه الضعيفة في المنافسة مع إنتر ميلان على حصد لقب الموسم بعد فوزه على ضيفه كريمونيزي (4- صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من "الكالتشيو".

وسجل الأهداف كل من الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 3، وفيليبو تيراتشيانو لاعب كريمونيزي خطأ بمرماه في الدقيقة 45، والبلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 45+3، والبرازيلي أليسون سانتوس في الدقيقة 52، ليرفع رفع نابولي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 9 نقاط مع المتصدر إنتر ميلان الذي سيحل ضيفا على تورينو غد الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد كريمونيزي عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط، ليعقد موقفه في صراع الهبوط مع أقرب منافسيه ليتشي صاحب المركز السابع عشر بنفس الرصيد، وذلك قبل مباراته مع مضيفه فيرونا في نفس الجولة اليوم السبت.